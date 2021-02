Maritime Industry verplaatst naar 2022

De zestiende editie van Maritime Industry die gepland stond op 18, 19 en 20 mei 2021 in Evenementenhal Gorinchem wordt verplaatst naar 17, 18 en 19 mei 2022.

Beursorganisator Easyfairs heeft dit in samenspraak met haar exposanten en partners besloten. De meest recente ontwikkelingen zoals de covid-19 varianten, de lockdown en een nog steeds geldend verbod op evenementen, maken het doorgaan van beurzen op korte termijn onmogelijk en op middellange termijn hoogst onzeker. “Daarom is gezamenlijk besloten om de beurs door te schuiven naar 2022”, laat de organisatie weten.

De verplaatsing van Maritime Industry naar 2022 is in samenspraak met alle betrokken partijen besloten. “Wij vinden het enorm belangrijk om te luisteren naar hun wensen en behoeften. Daarom hebben wij een inventarisatie gedaan onder onze huidige exposanten ten aanzien van het doorgaan van Maritime Industry op de huidige datum of een verplaatsing naar 2022. Hieruit bleek dat een grote meerderheid ervoor kiest om hun deelname door te schuiven naar 2022. In goed overleg is daarom besloten de vakbeurs voor de maritieme sector met een jaar te verplaatsen.”

Door vroegtijdig deze knoop door te hakken, ontstaat er voor onze exposanten, partners en bezoekers duidelijkheid. “Ook al is het besluit een enorme teleurstelling voor alle betrokkenen, omdat de beurs in 2020 ook al verplaatst werd door het coronavirus. Maar de verplaatsing naar 2022 is op dit moment de enige juiste beslissing. Wij gaan er dan ook alles aan doen om er volgend jaar een fantastische beurs van te maken. We hadden voor 2020 en 2021 al meerdere nieuwe concepten klaarstaan die aansluiten op de actualiteiten in de maritieme sector. Daar gaan we uiteraard mee door en we betrekken ook onze nieuwe bovenverdieping bij de beurs, namelijk Next Level. Het belooft in alle opzichten een onvergetelijke editie te worden.”



De volgende editie van Maritime Industry is op 17, 18 en 19 mei 2022 in Evenementenhal Gorinchem. Deze vakbeurs voor de maritieme sector viert dan haar zestiende editie. Maritime Industry telt jaarlijks ruim 350 exposanten en meer dan 10.000 vakgenoten uit de sector. Voor meer informatie: www.maritime-industry.nl.