Gemeente en stichting maken afspraken over tijdelijk beheer tot verkoop jachthaven ‘t Venegat Rijnsaterwoude

De gemeente heeft het contract opgezegd per 1 februari 2021 en daarom werd al nagedacht over de invulling van het tijdelijke beheer van de jachthaven. Na overleg tussen de stichting en de gemeente is besloten om dit tijdelijke beheer lopende het verkoopproces via een nieuwe afspraak toch bij de stichting onder te brengen. De gemeente zal spoedig het verkooptraject starten met een verkoopdocument, waarbij de resultaten van de enquête die de dorpsraad in het dorp heeft uitgezet, worden betrokken.

