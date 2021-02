Watersportbranche kijkt uit naar HISWA te water

“Het is niet uitgesloten dat de Hiswa te water in september de eerste beurs is die weer gehouden kan worden”, aldus beursmanager Arjen Rahusen die met zijn team alweer volop met de voorbereidingen bezig is. Een nieuw sprankelend logo symboliseert de koers die staat voor vernieuwend en is terug te zien in onder meer de indeling van de Bataviahaven. Ook daar is weer aan gesleuteld. Een artist impression geeft een mooi beeld hoe het er straks uit gaat zien. Met nog meer boten in het water, paviljoens en stands en gezelligheid op de kades.

Hiswa te water