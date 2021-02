Vrijdagmiddag even na twaalf uur kwam het zeilteam ‘Streven naar afzien’ aan in Dokkum. Suzan Huppes, Tim van Haalen, Lotte Spaargaren en Rinke Bergsma, gaan de Elfstedentocht volbrengen in een valkje zonder motor. Zeilend, bomend en jagend varen ze 230 kilometer over de Friese wateren. Dit doen ze met een streven naar afzien en doorzetten om aandacht te geven aan de mensen voor wie dit dagelijkse kost is. Een pittige tocht, met niet alleen kou maar ook meerdere tegenslagen onderweg.

