De winter komt: is de boot er klaar voor?

Vorst en sneeuw; dit weekend is het dan eindelijk zo ver. Volgens de weermodellen zou de kou-inval zelfs wel eens heel spectaculair kunnen worden, met veel sneeuw en veel ijs. De vriestemperaturen en de forse, tot stormachtige oostenwind op zondag zijn in ieder geval redenen om de boot nog eens goed te checken. Is jouw boot klaar voor de winter?

