PvdA Zwolle wil vaarverbod op grachten om schaatsen mogelijk te maken

De PvdA Zwolle heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een vaarverbod voor de Zwolse grachten in te stellen.

Schaatsen op de Zwolse grachten, meer winters dan dat wordt het niet stelt de PvdA. Volgens de partij is het enige dat nodig is om te kunnen schaatsen een gladde ijslaag is.

RTV Oost