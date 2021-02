Schrik bij onderwijsprogramma Masterskip door fout-positieve coronatestuitslag

Afgelopen week heerste er schrik aan boord bij zeilende onderwijsorganisatie Masterskip. Eén van de opvarenden kreeg na een test op het Caribische eiland Saint Vincent een positieve corona test terug.

Direct na het binnen komen van dit resultaat heeft de scheepsarts het betreffende crewlid getest met een sneltest. Dat resultaat was negatief. Vervolgens zijn ook de andere 41 opvarenden van Masterskip ge-sneltest. Ook bij die tests was iedereen negatief.

Er was grote verbazing bij Masterskip toen het nieuws binnen kwam. Christophe Meijer van Masterskip: “Allereerst was deze test op Saint Vincent al een week geleden afgenomen. We vonden het na een week wel eens tijd om actief naar de uitslagen te gaan vragen. Direct daarop kwamen de 41 negatieve en deze ene positieve uitslag binnen.”

Het zou heel bijzonder zijn dat de opvarenden corona hebben opgelopen gedurende hun reis, meldt Meijer. “We varen in een eilandengroep rond waar het totale aantal besmettingen rond de 1000 ligt. En dat is cumulatief sinds het uitbreken van de crisis een jaar geleden. Vergelijk dat eens met de duizenden besmettingen per dag in Nederland. Verder hebben we werkelijk niemand van dichtbij gezien en zitten we ook nu alweer een week op de oceaan.”

Direct na aankomst op Sint Maarten is iedereen nogmaals getest. Ook daarbij was iedereen negatief. De arts en kapitein hebben dan ook geconcludeerd dat het om een vals-positieve test gaat: Als de vooraf-kans dat je geïnfecteerd bent (prevalentie) heel laag is, wordt de kans op een fout-positieve uitslag steeds groter.

Meijer: “Toch is de impact van zo’n fout-positieve test is enorm. We schakelen direct op in ons protocol. Dat is best pittig. Het vrijblijvende leven aan boord ziet er opeens anders uit. Toch was deze fout-positieve test wel een goede oefening. Ons protocol bleek goed werkbaar.”

Masterskip heeft direct alle ouders geïnformeerd. Die waren vrij laconiek. Bij een positieve test hadden hun kinderen twee weken langer aan boord in de Caraïben moeten blijven. Dat was voor hun kinderen een beter vooruitzicht dan thuisonderwijs en een avondklok.

Masterskip biedt onderwijsreizen aan die voor de meeste leerlingen alleen dit jaar kunnen plaatsvinden. Meijer: “We hebben een zeer streng protocol om de reizen veilig te kunnen uitvoeren. Maar tegen een fout-positieve test doe je nou eenmaal niets.”

