Watersportverbond onderdeel van belangrijk landelijk overlegorgaan

Het Watersportverbond maakt onderdeel uit van het ‘Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving’ van de rijksoverheid. In dit overleg buigen verschillende organisaties zich over de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. Het water vormt een belangrijk onderwerp en is onderverdeeld in meerdere dossiers. Eind januari ging het over een onafwendbaar probleem: hoe verdedigen we ons land tegen de dreigende zeespiegelstijging en hoe ziet de toekomst er uit van onze grote rivieren?

Watersportverbond