Dronevideo van ijszeilers bij Grou

Voor sommige ijszeilers is het dertien jaar geleden dat ze in Nederland in actie kwamen. De 20-jarige Grouster Rico Wouda greep deze week meteen zijn kans toen het ijs het toeliet. Donderdag ging hij met enkele leden van de club van IJszeilers Grou nabij Lelystad het ijs op. Vandaag staken Pieter Dijkstra en drietal ander Grousters van wal op hun bevroren thuiswater.

