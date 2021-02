De veiligheidsregio’s in de regio melden kleine incidenten waarbij de brandweer of de ambulances moesten worden ingezet om mensen van het ijs te halen.

In Harderwijk zakten twee ijszeilers door het ijs. Eén van hen is meegenomen door de ambulancedienst. Het letsel is onbekend. In Braamt is een persoon door het ijs gezakt. Deze werd door het ambulancepersoneel nagekeken. In Zwartewaterland was er een melding van een dier op het ijs.

