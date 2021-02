Ijsbrekers houden vaarwegen begaanbaar voor beroepsvaart

Ijsbrekers zijn druk om het Eemskanaal, de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, voor de beroepsvaart begaanbaar te houden. Vanmorgen was deze taak weggelegd voor de Gruno. Bij langdurige strenge vorst houdt Rijkswaterstaat ijsvorming op de hoofdvaarwegen nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, zetten ze ijsbrekers in om de vaargeulen zo goed mogelijk bevaarbaar te houden.

