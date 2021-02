Het eerste en enige toepassingsspecifieke Ultrasonic Antifouling System

Het Ultrasonic Antifouling System® van HASYTEC is volgens de Benelux-importeur Land & Marine Group de ultieme aangroei-preventie technologie voor de scheepvaart. Eindelijk kan fouling goed, duurzaam en afgestemd op de applicatie worden bestreden.

Fouling is voor alle schepen een groot probleem. Door aangroei van algen, mosselen, schelpen, pokken en ander bio-materiaal vervuilen scheepshuid en schroef. Dat kan leiden tot wel 40% meer brandstofkosten. De aangroei is ook een bedreiging voor inlaatkasten, filters en leidingwerk van koelsystemen, met extra onderhouds- en operationele kosten als gevolg. Zelfs schepen die net uit dok komen, hebben er binnen de kortste keren last van, zowel in zout als zoet water.

Fouling is voor alle schepen een groot probleem. Door aangroei van algen, mosselen, schelpen, pokken en ander bio-materiaal vervuilen scheepshuid en schroef. Dat kan leiden tot wel 40% meer brandstofkosten. De aangroei is ook een bedreiging voor inlaatkasten, filters en leidingwerk van koelsystemen, met extra onderhouds- en operationele kosten als gevolg. Zelfs schepen die net uit dok komen, hebben er binnen de kortste keren last van, zowel in zout als zoet water.

Het gepatenteerde Ultrasonic Antifouling System® van HASYTEC voorkomt aangroei door continu ultrasone energie door de bedreigde scheepsdelen te sturen. De toepassing is applicatie specifiek. De ultrasone energie komt van transducers die aan de binnenzijde van de scheepshuid, bij de schroefas en koelinlaten, -filters en – leidingen worden bevestigd. De installatie werkt op elektrische, en dus schone, energie. De ultrasone energie is effectief op moleculair niveau, is milieuvriendelijk en volledig veilig voor alles wat veder leeft onder water.

In tegenstelling tot antifouling verfmaterialen die vanaf 2025 geen biocides en zware metalen – zoals koper – meer mogen bevatten, blijft HASYTEC’s Ultrasonic Antifouling System toegestaan.

Installatie van het HASYTEC System gebeurt op een schoon schip. Eenmaal geïnstalleerd en werkzaam is het systeem onderhoudsvrij en doet het zijn werk zonder andere (elektrische) systemen aan boord te beïnvloeden.

Unieke features van het systeem:

– DNV- en IP66-gecertificeerd

– 100% Duits qua research, ontwikkeling, high end materialen en fabricage

– Wereldwijde installatie en service

– Enige DNV en VDE EMC gecertificeerd Ultrasonic Antifouling System ter wereld

– Enige systeem dat tot 5 jaar garantie kent

Over Land & Marine Group

Land & Marine Group is actief in de professionele nautische sector, waaronder toepassingen op het gebied van Ultrasonic Antifouling. Deze producten zijn ontwikkeld op wetenschappelijke basis en worden continu getest en verbeterd onder veldomstandigheden en in onze eigen onderzoeksfaciliteit in Kiel, Duitsland. Voor advies en installatie hebben we een in-house team van technici en experts.

Take care of our world, support the EU industry

Wees zuinig op onze wereld, steun de EU-industrie

https://ultrasonic-antifouling-system.com