Nieuwe CCO aangesteld: Friso Visser versterkt Heesen

Heesen Yachts is blij met de aanstelling van haar nieuwe Chief Commercial Officer, Friso Visser, die de werf zal versterken met zijn uitgebreide kennis van de internationale jachtbouw.

Visser gaat het sales- en marketingteam leiden en wordt verantwoordelijk voor de marktpositie van Heesen als toonaangevende Nederlandse jachtbouwer. Visser was 18 jaar internationaal verkoopdirecteur bij Damen Shipyards Group en beschikt over een schat aan ervaring in de internationale maritieme sector. Hij wordt bij Heesen bijgestaan door Robert Drontmann.

Heesen Yachts