Dekker Watersport organiseert gratis on-line watersport lezingen

In aanloop naar het nieuwe vaarseizoen organiseert Dekker Watersport in samenwerking met Geert-Jan Smolders van Vaarschool AquaPlanning een serie interessante webinars voor watersporters. Deze online lezingen zijn gratis bij te wonen en leuk en leerzaam voor iedere watersporter.

Een nieuw vaarseizoen

Marc Prins van Dekker Watersport “We missen het contact met onze klanten en dankzij de webinars kunnen we toch bijdragen aan de voorpret naar het nieuwe watersportseizoen. Na afloop van de lezingen zit ons team klaar voor het beantwoorden van vragen via de chat op de website”.

Data en thema’s watersport webinars

Dinsdag 23 februari 2021: marifoon

Dinsdag 2 maart 2021: AIS

Dinsdag 9 maart 2021: reddingsvesten

Dinsdag 16 maart 2021: radar

Dinsdag 23 maart 2021: dieselstoringen

Inschrijven voor de lezingen

De lezingen starten om 20.00 uur en duren circa 30 minuten. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen via de chat op de website van Dekker Watersport. De webinars worden uitgezonden via YouTube. Op deze manier zijn de lezingen voor iedereen makkelijk toegankelijk. Geïnteresseerde watersporters kunnen zich inschrijven voor de lezingen zodat zij voor aanvang een email ontvangen met de link naar de online lezing.

Click en collect bij Dekker Watersport

De watersportwinkel in Zaandam is gesloten maar de webshop is open. Sinds 10 februari is het ook mogelijk om online bestellingen af te halen bij de afhaalbalie op het parkeerterrein van de winkel. Tijdens het online bestellen bestaat de mogelijkheid om een tijdsvak te kiezen om bestellingen op te halen. Tussen bestellen en ophalen zit wettelijk minimaal vier uur. Marc Prins “We zien dat onze klanten de weg naar onze afhaalbalie steeds beter weten te vinden. Dankzij het mooie weer wordt er met name veel antifouling besteld en afgehaald”.

Meer informatie over de online lezingen en inschrijven: www.dekkerwatersport.nl