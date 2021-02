Openluchtmuseum verwerft unieke botter

Henk van Halteren is al jaren als scheepsbouwer werkzaam in het Nederlands Openluchtmuseum. Hij heeft onlangs zijn unieke botter ‘De Zwaluw’ officieel overgedragen aan het Nederlands Openluchtmuseum. De 13,85 meter lange, ruim 4 meter brede en 12 ton zware boot uit 1885 was al sinds 2017 in het Openluchtmuseum waar deze wordt gerestaureerd door het vaste team scheepsbouwers.

Arnhemse Koerier