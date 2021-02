Niet skiën? Boot huren! Recorddrukte bij bootverhuurders

Het warme weer in Nederland en de vele mensen die dit jaar niet gaan skiën, zorgen voor recorddrukte bij bootverhuurders. Bij Zeilschool Pean zijn sinds de temperatuur is gestegen alle beschikbare boten verhuurd geweest. Ook de komende week zijn de zeilboten en de sloep alle dagen al gereserveerd.



Een deel van de verhuur komt van de gasten die in de vakantiehuizen aan het water van Pean-buiten verblijven. Rienk de Jonge van Pean: “Als je in onze waterlodges vakantie viert en je vanuit woonkamer steeds de wijde EE ziet liggen, kom je vanzelf op het idee om even te gaan varen. De lege meren geven onze gasten een avontuurlijk prairiegevoel. Er was zelfs iemand die vroeg of we ook een voorjaars-zeilkamp hebben.” De meeste gasten in de vakantiehuizen van Pean zouden eigenlijk gaan skiën maar kiezen nu voor een ander soort sportieve buitenvakantie.

Ook bij andere bootverhuurders is het seizoen vroeger dan ooit begonnen. Dat is een flinke opsteker voor de bedrijven die een zwaar coronajaar achter de rug hebben.

