Dringend gezocht: Schippers fiets- en voetveer De Overkant

Het bestuur van de Stichting De Overkant exploiteert gedurende de zomermaanden (april tot en met september) een toeristisch fiets- en voetveer over de rivier de Lek tussen Jaarsveld en Ameide. Zij zijn, in aanvulling op het huidige schippersbestand, dringend op zoek naar (ex-)schippers (m/v) die gedurende het vaarseizoen een of meer dagen per week beschikbaar zijn.

