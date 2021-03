Herinrichting haven Hardenberg van start gegaan

De aanleg van een nieuwe haven in Hardenberg is van start gegaan. Het aantal ligplaatsen wordt flink uitgebreid met nieuwe drijvende steigers langs de wandelpromenade. Na de herinrichting biedt de haven plek aan ongeveer 45 bootjes, is er een aanleg voor een rondvaartboot en zijn er plekken voor de verhuur van bootjes.

RTV Oost