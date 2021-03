Tijdens het a.s. lange Hemelvaartsweekend op vrijdag 14 en zaterdag 15 organiseert de North Sea Regatta een nieuwe zeilrace: de NSR C-19 Windmill Race.

De NSR C-19 Windmill Race volgt een gevarieerd en uitdagend parcours in een achtvorm over de Noordzee rond boeien, langs windparken, productieplatforms en terug naar Scheveningen. Voor ORC/IRC 1 en 2 plus de Double Handed klasse is er een lange baan van 160 mijl en voor ORC 3 en de SW-klasse een korte baan van 130 mijl.

