Zeilclub Kurenpolder uit Hank zoekt nieuwe (jeugd)leden: ideale buitensport in deze Corona-tijd!

ZCK uit Hank leert kinderen zeilen. Van jonge zeilers tot wedstrijdzeilers! We zoeken nieuwe leden voor zowel de beginners als de gevorderden groepen. Op onze veilige besloten plas de Kurenpolder naast de A27 is het goed toeven in Optimist, Splash of Laser. De CWO-trainingen starten al in maart. Is zeilen wel iets voor mijn kind? Wedden van wel? Geef je kind nu op op www.zck.nl!

De zon breekt door en veel ouders kijken hoe ze iets leuks voor hun kinderen kunnen bedenken. Even los van schermpjes de buitenlucht in. Liefst iets wat nog bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kinderen. Naast de Biesbosch aan de A27 bij Hank ligt Zeilclub Kurenpolder (ZCK). Daar zijn we al vanaf 1974 bezig kinderen te leren zeilen. Van beginners tot wedstrijdzeilers. Het is onwijs leuk om te doen en ze leren er zelfstandig een zeilboot te besturen wat goed is voor hun zelfvertrouwen. Zeker op de veilige en besloten recreatieplas Kurenpolder. Weer of geen weer. Wind of geen wind; je leert er altijd wat van! En de glimlach van kinderen is goud waard. En we hebben al meerdere kampioenen voortgebracht in binnen- en buitenland.

Nou begint het seizoen weer en starten in maart onze trainingen voor zowel beginners als gevorderden. We hebben nog plek voor meer kinderen dus grijp deze kans en schrijf je kind in. Op onze website vind je alle informatie, contact- en inschrijfmogelijkheden.

Over ZCK

Zeilclub Kurenpolder is een warme club met veel nevenactiviteiten met focus op jeugdleden & wedstrijden. We zijn opgericht op 24 dec 1974 door families uit Hank en Dussen.

Onze thuishaven is: Kurenpolderweg 31, 4273 LA Hank

Zeilers: kinderen en hun ouders komen uit de hele regio. Vanuit Breda tot Utrecht e.o. aan toe.

Klassen: Optimist, Splash, Laser en individuen varen ook op grote race zeilboten mee her en der

Wedstrijden: racen zit in ons bloed en we nemen deel aan het Combi Rotterdam circuit.

Samenwerkingen: Onderdeel van het Watersportverbond, trainen met de bekende CWO-methodiek.

Onze website vind je op www.zck.nl of krijg een goed beeld via instagram: www.instagram.com/zeilclubkurenpolder