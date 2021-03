Worldline verlengt sponsoring wereldkampioen windsurfen Lilian de Geus

Tweevoudig wereldkampioen windsurfen Lilian de Geus kan op weg naar de Olympische Spelen deze zomer in Tokyo blijven rekenen op de support van Worldline. Worldline, de Europese leider inzake betaaldiensten, is sinds 2019 verbonden aan De Geus en heeft het eind vorig jaar afgelopen contract verlengt. Worldline zal dan ook op het EK komende week in het Portugese Vilamoura en op het WK wederom zichtbaar zijn op het zeil van de Geus.

Lilian de Geus: “Ik ben echt verheugd met deze verlenging en zie het zeker in deze bijzondere tijden niet als vanzelfsprekend dat een sponsor verlengt. Daar ben ik dus ook echt blij mee. Het geeft een stukje extra rust en zekerheid op weg naar de Olympische Spelen.”

Worldline

Hans den Adel – Worldline: “”Lilian is topsport: Zeer gedreven en succesvol. Die ambitie, gaan voor goud, is wat we zeker delen. Wij volgen haar op de voet – dat geldt voor onze collega’s, klanten en partners – en zijn blij dat we hebben kunnen verlengen voor 2021. Met een EK, WK en Olympische Spelen in het vooruitzicht is 2021 sportief natuurlijk een topjaar! We hopen van harte dat het harde werken van Lilian beloond wordt en dat ze in 2021 in de prijzen gaat vallen. We kijken ernaar uit!”.

www.liliandegeus.nl