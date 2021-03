Tewaterlating Snik uitgesteld

De feestelijke tewaterlating van de historische trekschuit die gepland was op 10 april is uitgesteld. De Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ in Maasslsuis vreest dat de publieke belangstelling voor de doop en tewaterlating zo groot zal zijn, dat er sprake is van een evenement. En daarvoor gelden strenge corona-eisen.

Terzijde kan de werf gelukkig vermelden dat de scheepsbouwers en vrijwilligers (nog) geen krimp hebben gegeven en gezond en met veel enthousiasme de Snik laten groeien en in de kleuren steken.

Nieuwsbrief Historische Werf