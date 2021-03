Yamaha Pro Fishing en UFX zorgen nu samen voor dé Ultimate Fishing Xperience

De Yamaha-buitenboordmotoren staan ook wel bekend als de ideale vispartner voor de veeleisende visser. De samenwerking met UFX versterkt het vertrouwen van de viswereld in de buitenboordmotoren van Yamaha en de speciale visboten van de EmPowered by Yamaha bootpartners. In deze onzekere tijden biedt vissen natuurlijk ook de perfecte oplossing om even het hoofd leeg te maken en te ontsnappen van de alledaagse zorgen. Met deze samenwerking tussen UFX en Yamaha Pro Fishing zullen steeds meer vissers in aanraking komen met dé Ultimate Fishing Xperience en zijn ze gelijk helemaal ‘hooked’.

UFX – Ultimate Fishing Xperience

Het team van UFX bestaat uit vijf enthousiaste visgidsen die zich inzetten om de beste viservaring te verzorgen voor al hun gasten. Dankzij de kennis van het team, kunnen ook de niet ervaren vissers op pad met het beste materiaal voor de leukste vis belevenissen. Onder het motto ‘We guide, you fish!’ spelen zij in op de wensen van hun gasten en verzorgen zij visdagen door heel het land. Iedere gids heeft zo zijn specialisme en waterkennis, maar de mannen vissen ook regelmatig samen om hun enthousiasme en kennis te delen om zo elkaar nog meer te inspireren.

Eigenaar Chris de Ruijter over de samenwerking met Yamaha Pro Fishing: “De buitenboordmotoren van Yamaha staan bij de aangesloten visgidsen van UFX bekend als uiterst betrouwbaar. En betrouwbaarheid is essentieel als je met gasten de hele dag op het water zit. Vooral wanneer het de grote open wateren en rivieren in Nederland betreft. Een samenwerking met Yamaha sluit daarom helemaal aan op de hoge kwaliteit van dienstverlening die UFX nastreeft.”

Yamaha Pro Fishing

Al jarenlang heeft de veeleisende visser vertrouwen in Yamaha en wordt het merk geassocieerd met de ultieme viservaring. Met betrouwbare buitenboordmotoren voor zeevissers en zoetwatervissers vanaf de 2,5 pk portable t/m een 425 pk ‘powerhouse’; met visboten in het aluminium, polyester, polyethyleen en RIB-segment, of opblaasbare rubberboten, en een milieuvriendelijke serie elektromotoren. Met het Yamaha Pro Fishing label versterken wij deze gedachten en onderstrepen wij de veelzijdige mogelijkheden van onze producten op het gebied van sportvissen, voor de professionele maar ook recreatieve vissers.

Sales en Product Manager Yamaha Marine Benelux Bas van Amersfoort over de samenwerking: “We zijn erg blij om de samenwerking met UFX wereldkundig te kunnen maken. Een Ultimate Fishing Xperience is niet compleet zonder een betrouwbare en efficiënte buitenboordmotor om zo snel mogelijk op de beste visstek aan te komen. Door deze samenwerking kunnen nog meer sportvisfanaten kennismaken met onze buitenboordmotoren en gespecialiseerde bootpartners. De UFX gidsen zijn allemaal specialisten en professionals die garant staan voor prachtige dagen op het water!”

