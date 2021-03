Storm Evert: Kans op zware windstoten van 100 km/uur

In het westen en op de Waddeneilanden komen al zware windstoten voor en de komende uren breiden deze uit naar het binnenland. Aan het eind van de ochtend kunnen we de meeste wind verwachten. Er staat dan een krachtige tot harde zuidwestenwind met zware windstoten van 75-90 km/uur. In het westen en noorden zijn windstoten van 90-100 km/uur mogelijk bij een stormachtige wind. Kortstondig kan de wind pieken naar 110 km/uur en aan de noordwestkust kan het tijdelijk stormen. Vanaf het begin van de middag neemt de wind langzaam in kracht af.

