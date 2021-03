Afrodite Zegers en Lobke Berkhout pakken dik verdiend zilver op WK 470

Afrodite Zegers en Lobke Berkhout moesten in de medal race minimaal twee plaatsen voor hun Spaanse concurrent finishen om het WK goud te pakken. De hele race zag dat er goed uit. En zeker tot 20 seconden na de finish waanden Zegers en Berkhout, inclusief alle fans en volgers online, zich wereldkampioen. Maar in een bizarre ontknoping, kreeg het Engelse team een tweede penalty vlak voor de finishlijn en viel daardoor terug in de ranglijst. Het Spaanse team eindigde daardoor niet twee, maar slechts één plaats achter het Nederlandse duo. Kortom, het goud gaat naar Spanje met 1 punt verschil.

