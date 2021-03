Superjacht Vanquish VQ 52 van Amsterdam naar Geneve

Een onbekende verschijning in de City Marina achter het Paleis van Justitie in Amsterdam: een Vanquish VQ 52. Het kleine superjacht (52 voet, ongeveer 15 meter) is op doorreis van de werf in Marknesse naar Breskens. Eindbestemming is het Meer van Genève en de klant wordt de eerste met een Vanquish op het Meer van Genève, aldus Pim Salemans, verkoopmedewerker bij Vanquish Yachts in Marknesse.

Schuttevaer