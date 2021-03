Huisman met Nieuw-Zeeland één zege af van titelprolongatie America’s Cup

Team Nieuw-Zeeland is nog maar één zege verwijderd van de eindzege in de America’s Cup. De titelverdediger bracht de stand op 6-3, door 30 seconden eerder over de finish te komen dan de Italiaanse uitdager Luna Rossa.

Oorspronkelijk stond ook de tiende race vandaag gepland, maar vanwege het draaien van de wind werd die uitgesteld.

De Nederlander Carlo Huisman moet dus nog minimaal een dag wachten alvorens hij de felbegeerde trofee weer in de lucht kan tillen. De winnaar krijgt ‘The Auld Mug’ uitgereikt, de oudste sportprijs ter wereld die al sinds 1851 wordt uitgereikt. Dit is de 36ste editie van de America’s Cup.

NOS.nl