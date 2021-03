GBK WIL WETEN: IS DE BRUINE VLOOT AL BETAALD?

Al vroeg in de coronacrisis werd de portemonnee getrokken voor de Bruine Vloot. Dat was juni vorig jaar. Is daar al iets van terecht gekomen, wilde Gemeente Belang Kampen weten. In december was immers nog te lezen: “Vier maanden geleden al werd het geld toegezegd. Geen schipper heeft een cent ontvangen. Het valt niet uit te leggen, wel te verklaren; we zitten met een overheid die grote moeite heeft om dingen werkend te krijgen. Tot in de puntjes mogen beleidsmakers, juristen en adviesbureaus principekwesties overdenken, maar de uitvoering is een blinde vlek.

Brugnieuws