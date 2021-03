Zeilen en zingen op het Wad

Een week lang zeilen, zingen en zijn met een klein groepje gelijkgestemden. Dat biedt Ini Golbach met de gezellige tjalk de Stânfries.

Ini is freelance kapitein op zeilschepen wereldwijd. “Ik huur schepen in om mijn eigen reizen te organiseren voor ieder, die wil zeilen, nieuwe kusten wil ontdekken en van de natuur wil genieten. Van jong tot oud, mannen, vrouwen, families, gezinnen, vrienden, verenigingen…”



” We gaan zeilen, ademen en zingen te midden van de prachtige natuur en elementen van t Wad! Ik denk aan 1 à 2 sessies per dag, waarbij ik begin met wat oefeningen met lichaam en adem. Van daaruit komen we naar klank en zang. Het begint dus met een stukje landen in je lijf en vandaaruit zingen. Het gaat niet om mooi zingen, maar om zingen vanuit je lijf, van binnenuit, zingen wie jij bent ‘Zijn’ ook”.

“Elementen zijn: adem, lichaam, klank van je stem, eigenheid, plezier, contact ervaren in het zingen etc. Dus het is niet alleen leuke liedjes eruit knallen”.



Aan boord is veel ruimte, want we nemen slechts 5-8 (er is plek voor 14-16!) personen mee.



Zeil, adem en zing is van 24 tot 30 juli 2021, vertrekplaats: Stavoren.



Info: Ini Golbach

golbachini@zonnet.nl

06 53 98 50 29 of 0228 31 99 24