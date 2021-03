Watersportverbond tegen plan voor vaste brug bij Eastermar

Het Watersportverbond is tegen het plan voor een vaste brug bij Eastermar. De brug in het dorp moet worden vervangen. Het aanleggen van een vaste verbinding is de goedkoopste optie, maar heeft volgens het Watersportverbond veel nadelen. Het verbond dient daarom een zienswijze in bij de gemeente Tytsjerksteradiel.

Omrop Fryslan