Freonen van skûtsje De Rot uit Rottevalle: Eastermar een brug te ver

De Stichting Freonen fan De Rot maakt zich zorgen over de mogelijke plannen voor de brug van Eastermar.

De gemeente Tytsjerksteradiel moet binnenkort een besluit nemen over de eventuele vervanging van de brug in Eastermar. Eén van de opties is om de beweegbare brug te vervangen door een vaste brug. Dit zal voor skutsje De Rot drastische gevolgen hebben en betekenen dat een zeiltocht vanaf Rottevalle over De Leijen naar Eastermar en de Burgumermar voor ons letterkijk een ‘ brug te ver’ wordt.

Drachtster Courant