Nieuw onderzoekschip van NIOZ voor de Waddenzee wordt in Lauwersoog gebouwd

Het “Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee” en “Next Generation Schipyards” tekenden vandaag het contract voor de bouw van het nieuwe onderzoeks- en ondersteuningsvaartuig voor de Wadden. Dit duurzame onderzoekschip zal in het voorjaar van 2022 in de vaart worden genomen onder de naam “Adriaen Coenen”.

De bouw van dit schip geeft opnieuw een impuls aan de werkgelegenheid in het Noorden.

De opdracht is tot stand gekomen na een uitgebreide Europese Aanbestedingsprocedure waarbij de gehanteerde wegingsfactoren voor 40% op de prijs en voor 60% op de kwaliteit gericht waren.

Vanwege deze Europese Aanbesteding is het bijzonder te noemen dat de opdracht in het Noorden is gevallen.

Dit vaartuig moet voldoen aan belangrijke ontwerpeisen die haar geschikt maken om op ondiep water te varen en met regelmaat op de zandplaten van het Wad te kunnen staan.

De zandplaten op het Wad vallen dagelijks droog door de aanwezigheid van eb en vloed.

De getijdebeweging geeft verschil in waterstand van soms meer dan 3 meter.

Naast de vaar technische eisen is het gewicht van het schip in relatie tot de sterkte een belangrijke ontwerpeis. Voorafgaand aan de bouw wordt een uitgebreid onderzoek gedaan naar gewichtsbesparingen maatregelen, zonder dat er ingeleverd mag worden op functionaliteit.

Belangrijke specificaties:

Materiaal romp en opbouw van zeewaterbestendig aluminium.

De afmetingen zijn 19 bij 5 meter met een maximale diepgang van 1 meter.

Vaarklaar gewicht is maximaal 30 ton.

Het schip wordt gecertificeerd onder het ESTRIN zone 2 als drijvend werktuig.

Op het achterdek wordt een groot A-frame geplaatst die gewichten tot 4000 kg kan tillen.

Voortstuwing met 2 motoren met waterjets.

Duurzaamheid

De motoren voldoen aan de nieuwste uitstoot eisen “Stage V” met uitlaatgasnabehandeling.

Door gebruik van duurzame HVO-brandstof is er geen uitstoot van CO2 uit fossiele brandstoffen.

Door de uitlaatgas nabehandeling is ook de stikstof (NOx) uitstoot minimaal.

Het schip heeft een laag brandstofverbruik door een lage romp weerstand in het water. Dit wordt bereikt met CFD berekeningen en gewichtsbesparingen. Ook bij het ontwerp van de systemen is gelet op beperking van het energieverbruik. Realisatie door o.a. warmteterugwinning, LED verlichting, bewegingsschakelaars, zonnepanelen en isolatie.

Inrichting

De inrichting is geschikt om naast bemanning nog 12 personen mee te nemen zoals wetenschappers, onderzoekers en passagiers. Voor onderzoek is het schip uitgerust met apparatuur die de bodem kan scannen en in de zeebodem kan kijken. Er zijn diverse instrumenten aan boord voor monstername en onderzoek.

