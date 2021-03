De Ecolution van Wubbo Ockels vaart op waterstof verder. Woensdag ging het duurzame zeiljacht te water bij Next Generation Shipyard in Lauwersoog.

Bij die werf is het schip, oorspronkelijk gebouwd door wijlen Wubbo Ockels, de afgelopen tijd omgebouwd tot waterstofschip.

Het is een project van de stichting WadDuurzaam. De Ecolution krijgt een voortrekkersrol in het vergroenen van de haven. Daarbij is het de bedoeling dat de hele vloot in de haven overgaat op waterstof.

Dagblad van het Noorden