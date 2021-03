Provincie Friesland lanceert bij start vaarseizoen app om vooraf brugopening aan te vragen

Watersporters kunnen komend vaarseizoen dat zaterdag 27 maart van start voor het eerst gebruik maken van een app, om bij een aantal bruggen in Friesland vooraf een brugopening aan te vragen.

Voor Nederland is de app, die onderdeel is van de vernieuwde app van de provincie Friesland, een primeur.

De app wordt zaterdag in gebruik genomen bij de Janeslootbrug bij Langweer. Na aanmelding via de app door gedeputeerde Avine Fokkens–Kelder vaart dan de eerste boot door de geopende brug.

Heerenveense Courant