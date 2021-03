Aanlegringen zijn ringen die je bevestigd op de steiger van je thuishaven zodat je je boot hier veilig en gemakkelijk aan vast kunt leggen. Aanlegringen zijn over het algemeen gemaakt van gegalvaniseerd staal of RVS. Beide zijn roestvrij en daarmee water- en weersbestendig. Er zit echter wel degelijk verschil tussen beide, zowel qua prijs als qua kwaliteit. Daarover hieronder meer.



RVS aanlegringen

RVS is een legering van chroom en nikkel. RVS staat voor “roestvast staal”. RVS heeft in vergelijking met gegalvaniseerd staal een subtielere en chiquere glans. Ook is RVS over het algemeen sterker.

Gegalvaniseerde aanlegringen

Gegalvaniseerde aanlegringen zijn ringen die van gegalvaniseerd staal gemaakt zijn, dit betekent dat het staal is afgewerkt met een roestwerende laag. Gegalvaniseerd staal is over het algemeen iets goedkoper dan RVS, maar RVS is vaak sterker en heeft een luxueuzere uitstraling.

Maten

Buiten de verschillende soorten materiaal waar een aanlegring uit kan bestaan, is er ook nog een grote verscheidenheid wat betreft verschillende maten van een aanlegring op de markt. Fluctuerend van 33mm tot wel over de 100mm.

De ideale aanlegring:

RVS of gegalvaniseerd?

Voor het kiezen van de ideale aanlegring hebben we gegalvaniseerd uitgesloten, dit omdat RVS een luxueuzere uitstraling heeft, sterker is, maar ook omdat RVS langer meegaat. Gegalvaniseerde ringen zijn ook roestvrij, maar niet roestvast. Ik hoor u denken; “maarrr…. Wat is het verschil dan?”

Dat zal ik u uitleggen; “roestvrij” betekent dat er geen roest op zit, of u nou een gegalvaniseerd item of een RVS item besteld, beide zullen “roestvrij” zijn. Onder “roestvast” wordt echter verstaan dat het staal niet of nauwelijks gaat roesten. Om deze reden(en) hebben wij gekozen om wat betreft de ideale aanlegring te kiezen voor RVS.

De ideale aanlegring

Nu we het materiaal hebben gekozen, moeten we nog een maat kiezen. Wij hebben gekozen voor een 92mm aanlegring. Deze is afkomstig van Staalkabelstunter.com. Deze RVS 92mm aanlegring of RVS oogplaat 92mm zoals zij hem noemen is gemaakt van A2/304 RVS. Hij bestaat eigenlijk uit twee losse compartimenten die samengevoegd zijn. De ringschroef; dit is een M12 RVS ringschroef, deze is gemaakt volgens DIN580. Het tweede compartiment is de plaat; het plaatmateriaal van het rozet is van wel 8mm dik RVS. Deze RVS Aanlegring 92mm wordt geleverd inclusief 4 RVS SuperKeilbouten, deze zijn ook AISI304. Op hun website is te zien dat deze oogplaat tot wel 3445kg kan hebben voordat deze breekt, een gigantische minimum breeklast dus. Bestel je op werkdagen voor 15:00 wordt het dezelfde dag nog verstuurd.

