Rijkswaterstaat is druk bezig met het aanbrengen van zo’n 800 kunststof tonnen langs de kleine vaargeulen in de Waddenzee. De verwachting is dat de felgekleurde markering het een stuk veiliger maakt voor de recreatievaart.

Tot voor kort werden die kleine vaargeulen gemarkeerd met houten ‘prikken’ – in feite niets meer dan onbewerkte boomstammetjes die in de zeebodem werden geprikt. De prikken verdwenen nogal eens na een aanvaring of dreven weg.

NOS.nl