Met de boot naar Sloterplas stuk makkelijker

Vanaf vrijdag 2 april wordt de Sloterplas makkelijker bereikbaar per boot. Na jaren vertraging wordt de sluis in de Westlandgracht bij het World Fashion Center op vrijdag tot en met zondag weer bediend. Zo ontstaat een kortere route voor de pleziervaart vanuit de grachtengordel en West via de Admiralengracht en Postjeswetering naar de Sloterplas, en andersom.

