Thuishavens nieuwe eigenaar Jachthaven Lelystad Haven

Vanaf vandaag heeft Lelystad Haven een nieuwe eigenaar en wordt een deel van de Thuishavens Groep met Marina Muiderzand, Jachthaven Naarden en Jachthaven Bruinisse. In 2019 sloot Thuishavens Groep zich aan bij het Port Adhoc netwerk dat inmiddels uit tien jachthavens bestaat.

De familie Dinant is al 30 jaar eigenaar en heeft de jachthaven laten groeien tot een succesvolle full-service haven met meer dan 550 ligplaatsen. Dit is vooral de verdienste van Martijn Dinant, die in 2001 het roer overnam van zijn ouders. Martijn: “Ik ben de laatste 20 jaar dag en nacht bezig met de haven en sta constant ‘AAN’. Het is tijd voor verandering: ik wil mijn horizon verbreden en meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Eind 2019 besloot ik de haven te verkopen en kwam vrij snel in contact met Port Adhoc. Ik heb met eigen ogen gezien hoe zij opereren na de fusie met Thuishavens. Zij laten de afzonderlijke jachthavens vrij in hun manier van werken en dat spreekt mij aan. Ik ben ervan overtuigd dat onze haven, onze klanten en mijn collega’s in goede handen komen.”

Thuishavens

Deze aankoop past bij de ambitie van de groep om te groeien tot een netwerk van premium jachthavens in Europa. Net als in de andere havens zal de dienstverlening in Lelystad worden versterkt door het haven management systeem VEGA. Port Adhoc heeft deze software zelf ontwikkeld.

Edu Brons, directeur van Thuishavens: “Lelystad Haven past zowel qua locatie, qua voorzieningen niveau en klantgerichtheid naadloos bij ons. Je kunt in alles zien dat deze haven met veel kennis van zaken, ondernemerschap en passie wordt gerund. Samen zijn we nog sterker”.

Management

Martijn Dinant blijft betrokken bij een bijzondere ontwikkeling in de haven (die uiteraard uit zijn hoge hoed is gekomen): de realisatie van zeer luxe drijvende woonhuizen. De verwachting is dat in 2021 gestart kan worden met de verkoop.

Lelystad Haven beschikt over een prima team en dat blijft ongewijzigd, al zal ter vervanging van Martijn een hands on havenmanager gezocht moeten worden.

Over Jachthaven Lelystad Haven

Jachthaven Lelystad Haven is een échte zeilershaven waar een gemoedelijke en relaxte sfeer heerst. De nadruk ligt op gastvrijheid, persoonlijke aandacht voor de gast en “laat deze genieten van zijn/haar vrije tijd”. Meer informatie is te vinden op www.lelystadhaven.nl

Over Thuishavens

Onder het label Thuishavens vallen drie moderne jachthavens in Nederland: Naarden, Bruinisse en Muiderzand. Deze ‘full service’ jachthavens beschikken over ruim 3.000 ligplaatsen met alle boot- en recreatie gerelateerde diensten van reparatie, onderhoud tot horeca en zeilscholen. Thuishavens is begaan met mens en milieu. Er is veel aandacht voor water- en energiebesparing, afvalscheiding, recycling, veiligheid en kwaliteitsverbetering. Meer informatie is te vinden op www.thuishavens.nl

Over Port Adhoc Group

Port Adhoc is een toonaangevende exploitant van jachthavens in Frankrijk en heeft veel ervaring in het ontwikkelen en managen van jachthavens. De groep beheert momenteel 7 jachthavens (jachthavens en droge stalling, ook wel dry stacking genoemd) aan de Atlantische kustlijn en de Middellandse Zee. De jachthavens beschikken over ruim 5.600 ligplaatsen in Frankrijk. De kracht van de groep zit in de technische know how en het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in samenhang met de omgeving. Meer informatie is te vinden op www.port-adhoc.com