Zeilschool lanceert zeilboot voor linkshandigen

Zeilschool Pean in Friesland heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de lancering van een uniek eigen ontwerp: Een open zeilboot voor linkshandigen.

Het Friese zeilbedrijf dat al 53 jaar bestaat, koesterde deze wens al langer. Christophe Meijer van Pean: “We zien elk jaar op de zeilschool weer hoe linkshandige cursisten direct met 1-0 achterstaan als zij in een reguliere zeilboot les krijgen. Het start al bij het losgooien van de boot met de wijze waarop de klamp is belegd. Om maar niet te beginnen over het gebruik van de stuurboord fokkenschoot lier. Die draait tegen alle gevoel voor een linkshandige in eigenlijk de verkeerde kant op; rechtsom om in plaats van linksom.”



Pean heeft de afgelopen winter niet stilgezeten. Met een testpanel van linkshandigen en een proefopstelling in de accommodatie heeft Pean met professionals onderzoek gedaan. Studenten bewegingsleer werkten samen met neurowetenschappers. “Onze linkshandige proefpersonen kregen zo’n kap met sensoren op hun hoofd. Zo konden we precies zien wat er in de hersenen gebeurde. Wanneer een proefpersoon dan in een niet aangepaste boot met joystick overstag ging, zag je direct en dip ontstaan. Terwijl in een door ons aangepaste boot de scan zelfs een lichte piek toonde”, aldus Meijer van Pean.



Helemaal klaar voor test: Met zeilpak en hersenscanner

Komend seizoen gaat Pean haar prototypen inzetten in de zeilschool. Als alle modificaties naar aanleiding van de real-life–testen zijn verwerkt, vraagt Pean de patenten aan en kan de massaproductie starten.