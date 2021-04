Nieuwe aanlegsteigers om watertoerisme een impuls te geven

Zaanstad wil drie nieuwe steigers aanleggen om toerisme over het water te stimuleren. De realisatie valt onder de Uitvoeringsagenda Toerisme Zaanstad. Het college vraagt de gemeenteraad om € 200.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie. Wethouder Toerisme Annette Baerveldt: “Zaanstad is rijk aan prachtige vaarroutes. Van idyllische watergangen langs de polders in Westzaan en Assendelft tot aan de Zaan waar je langs historisch erfgoed kunt varen. De nieuwe aansteigers nodigen waterrecreanten uit om een stop te maken en nabijgelegen toeristische bezienswaardigheden te bezoeken.”

