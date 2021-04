‘Vaarkoorts’ in Uitgeest: “Populariteit neemt enorme vlucht”

Jachthaven Zwaansmeerpolder in Uitgeest maakt zich op voor een nieuw vaarseizoen. En over de klandizie in de haven aan het Uitgeestermeer geen zorgen. De populariteit voor de pleziervaart neemt tijdens de coronacrisis in rap tempo toe, zo merkt havenmeester Peter de Vries. “Dat neemt een vlucht; mensen zoeken hun vertier nu echt in Nederland.”

