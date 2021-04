Slimme routekaart op de markt voor de watersport

Er is een nieuwe kaart van het Marker- en IJsselmeer uitgebracht, getekend volgens een oud navigatie principe: de Portolaan. Het is een kaart waarin de koers en afstand tussen verschillende havens direct afleesbaar zijn. De kaart wordt uitgegeven in eigen beheer door vissermanschouw schipper Erik Smit en is per internet te bestellen.

De kaart heeft een klassiek uiterlijk met een netwerk van kompasrozen. Zelfs de vanouds te varen routes langs de Zuiderzeekust zijn aangegeven. Maar ook is er de gradenverdeling van parallellen en meridianen om coördinaten af te lezen, voor de echte zeerotten. Het formaat is ongeveer 40 bij 60 centimeter. Dat is bewust klein gehouden voor het prettig werken met de kaart aan boord.

Bij het navigeren tijdens zeiltochten op het IJsselmeer, moet steeds ‘hoe ver en in welke richting’ een haven ligt, met passer en liniaal uitgepuzzeld worden. ”Waarom staat dat niet gewoon op de kaart?”, was de vraag van de maker Erik Smit! Dat is handig in plaats van op te moeten zoeken. Zo ontstond het idee om zelf een kaart uit te geven. Het bleek al sinds de middeleeuwen een gebruikte manier van navigatie te zijn op zeekaarten. Met de introductie van de Mercatorprojectie in 1569, is dit Portolaan systeem langzaam verdwenen.

Ondanks de opkomst van de inmiddels goede elektronische GPS navigatie, is het overleg over de te varen koers is op zo’n scherm onhandig en is een papieren kaart nog steeds aanbevolen, net zoals het advies ook een magnetisch kompas aan boord te hebben. Ook het vergelijk tussen verschillende koersen is niet in een oogopslag af te lezen op een scherm.

De kaart kost 11.50 euro en is te bestellen bij portolaan@gmail.com , of via de pagina ‘Portolaan’ op Facebook.