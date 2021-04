Pech onderweg: bij wie moet je zijn?

Per 17 augustus 2020 is er een en ander veranderd rondom pechhulp bij niet-spoedeisende situaties. Watersporters zijn sindsdien namelijk zélf verantwoordelijk om bij deze gevallen hulp te regelen. Op de site van Zeilen lees je hoe je bij welke soort pech moet handelen. Ook vind je een lijstje met telefoonnummers van maritieme hulpverleners die je kunt opslaan en/of uitprinten en in de kaartentafel kunt leggen. Alvast voor het geval je onderweg geen internetverbinding hebt.

Zeilen.nl