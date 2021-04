De eerste visdeurbel ter wereld – in Utrecht – is in de eerste twee weken 32.000 keer ingedrukt. Over de hele wereld kijken mensen naar de live onderwaterbeelden uit de sluis in de Oudegracht.

Kijkers kunnen ‘aanbellen’ als ze een vis in beeld zien, waarna de sluiswachter een seintje krijgt. De sluiswachter weet zo wanneer er veel vis zwemt en kan de sluis dan openen om de vissen door te laten.

NOS.nl