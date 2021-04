Zwaarweerzeilers: maak kennis met de crew van Dixbay

Zeilen plaatst de Dixbay-vlogs. De video’s vallen op omdat de Dixbay erop uit gaat in weersomstandigheden waarbij de meeste zeilers liever veilig in de haven blijven liggen. Sommige lezers reageerden verontrust: waarom zou je in vredesnaam met 40 knopen tegenwind de Waddenzee op gaan? Hoog tijd om eens in gesprek te gaan met de bemanning: schipper Idris (46) en zijn zeilmaatje Bella (28).

