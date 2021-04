Almere Haven Race Weekend uitgesteld

Op weg naar de start van het echte vaarseizoen is de Covid storm nog niet helemaal uitgeraasd. Aan de horizon verschijnen de eerste lichtpuntjes maar zoals zeilers weten; op open water is de horizon soms wat verder weg dan gedacht.

Daarom is na de afgelopen persconferentie duidelijk geworden dat het Almere Haven Race Weekend net iets te vroeg komt. In lijn met meerdere watersportorganisaties zijn we genoodzaakt de officiƫle wedstrijden in ieder geval tot 11 mei uit te stellen. Bewust kiezen we voor uitstellen want het zou eeuwig zonde zijn als we dit sprankelende evenement definitief zouden annuleren.

WSV Almere Haven