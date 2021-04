24uurs zeilestafette met én voor mensen met een beperking

Op 20 en 21 april zeilen mensen met en zonder beperking in estafettevorm 24 uur lang (uiteraard coronaveilig*) over de Loosdrechtse Plassen. In etappes van 2 uur zeilen deelnemers, vrijwilligers en medewerkers van SailWise twee dagen lang over de Plassen. Dat doen zij om aandacht te vragen voor het belang van watersport voor mensen met een beperking én om geld op te halen voor de renovatie van het watersporteiland Robinson Crusoe midden op de Loosdrechtse Plassen.

