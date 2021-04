Webasto en Delta Marina vergroten het comfort van de Zeeuwse recreant

De Zeeuwse jachthaven Delta Marina is vanaf heden het Webasto fullservicepunt in Zeeland voor schepen en campers. Elke recreant kan voor onderhoud van bestaande- en installatie van nieuwe Webasto verwarming- en airconditioningsystemen terecht bij Delta Marina. De jachthaven heeft een eigen team van monteurs die de werkzaamheden uitvoeren.



Comfort

Monica de Vast, directeur Delta Marina, vertelt: “Wij willen elke recreant comfort bieden. Op basis van dit uitgangspunt optimaliseren wij onze dienstverlening. Comfort bekent namelijk ook aangename temperaturen op de boot en in de camper. Tijdens warme zomers kan de temperatuur in een zeil-of motorboot snel oplopen. Een airconditioning is dan geen overbodige luxe. Het maakt het verblijf aan boord heerlijk comfortabel.

Daarnaast is Zeeland een populaire bestemming voor camperaars. Dan is het wel fijn als er een dealer in de buurt zit waar men makkelijk langs kan rijden om een eventuele storing te verhelpen.

We zijn blij dat we de samenwerking met Webasto kunnen intensiveren. Hierdoor is Delta Marina dé locatie voor elke recreatieve watersporter en camperaar.”

Activiteiten Webasto servicepunt

Tot op heden had Delta Marina enkel het Webasto dealerschap voor scheepsverwarming. Maar vanaf heden kunnen schepen ook voorzien worden van Webasto airconditioningsystemen. Naast de verwarming en koeling van schepen, verzorgt Delta Marina als Webasto dealer ook de inbouw van airco’s en verwarming in lichte bedrijfswagens en campers. Tot slot is het mogelijk ingebouwde systemen te voorzien van de benodigde service en onderhoud.

Webasto

Webasto zorgt wereldwijd voor optimaal comfort. De firma levert een compleet productassortiment op het gebied van verwarming, koeling, open daken en zonwering voor de marine industrie. Maar ze zijn ook specialist in verwarming en koeling voor campers, caravans, auto’s en bedrijfswagens. Het biedt comfort dat je vooral vóelt. Webasto zet zich tevens in voor nieuwe mobiliteit en ontwikkelt accu- en laadpaalsystemen.

Delta Marina

Delta Marina is een jachthaven aan het Veerse Meer in Kortgene. In de afgelopen 50 jaar groeide de jachthaven uit tot populaire bestemming voor iedereen die wil genieten in Zeeland. De jachthaven wil de beleving van de gast zo aangenaam mogelijk maken. Hierdoor beschikt de haven over een eigen service center, watersportwinkel en restaurant ’t Veeruus. Daarnaast werkt Delta Marina intensief samen met een sloepverhuur en jachtmakelaardij.