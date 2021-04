14,4 miljoen euro voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust mede dankzij inzet Watersportverbond

Mede op initiatief van het Watersportverbond is het Omgevingsfonds Windpark Fryslân opgericht. Deze stichting heeft de komende twintig jaar, vanaf 2021, jaarlijks een bedrag van zo’n 720.000 euro te besteden. Dit geld, afkomstig uit de opbrengsten van het windpark, is bedoeld voor lokale projecten langs de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest-Fryslân.

