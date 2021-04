Zeiler Duko Bos mist olympische kwalificatie

Tijdens het Europees kwalificatie-evenement in de Laser in Vilamoura, Portugal eindigt Duko Bos op een 11de plaats, als negende land. De eis van NOC*NSF, voor een halve nominatie op naam voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio, was een eindresultaat bij de beste zeven landen. Met andere woorden Bos mist zijn halve nomanatie net. Zeer waarschijnlijk krijgt de Rotterdammer nog een laatste kans om aan die eis te voldoen voor eind juni.

Al halve nominatie op zak

Duko Bos is na zijn 5e plek, op het sterk bezette Sail Melbourne in januari van 2020, nog op steeds zoek naar een tweede halve nominatie op naam. Welk evenement dat gaat worden afhankelijk van de kwaliteit van het deelnemersveld en welk evenement nog georganiseerd gaat worden.

Wel een landenkwalificatie, hoe zit dat?

Met de 11de plaats realiseert Bos wel een landenkwalificatie voor de Olympische Spelen. Dat wil zeggen dat Nederland (als land) recht heeft op een startbewijs in Tokio. Voor alle duidelijkheid: er mogen maar een beperkt aantal landen meedoen aan de Olympische Spelen in de zeilsport. Het aantal landen wordt bepaald per continent. Er waren nog slechts twee landenplaatsen beschikbaar van de zes Europese landen die nog naar ‘Tokio’ wilden in de Laserklasse bij de mannen. Die zes landen waren: Nederland, Italië, Spanje, België Ierland en Zwitserland. Nederland en Spanje claimen nu deze twee allerlaatste landentickets.

Klassement (select ILCA 7 voor mannen – ILCA 6 is vrouwen): http://vilamourasailing.sailti.com